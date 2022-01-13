Страховой Дом ВСК запустил MedTech программу ДМС для физических лиц

«ВСК давно и активно развивает MedTech, на протяжении почти 30 лет оперативно реагирует на появление новых технологий, позволяющих совершенствовать медицинский и страховой сервис для своих клиентов. Актуальность программы «Курс здоровья» обусловлена множеством факторов – это и желание персонифицированного подхода к заботе о своём здоровье, и медицинская инфляция на уровне 10,1%, и то, что многие работодатели из-за кризиса решили сократить расходы на ДМС для своих сотрудников. Преимуществами страховой программы для физических лиц является, во-первых, стоимость, которая варьируется в районе 1,3% от среднего годового дохода россиянина, во-вторых, оптимальный перечень медицинских услуг, включенных в полис с возможностью персонализации страхового покрытия. Курс здоровья позволяет клиенту постоянно быть на связи с врачом при помощи онлайн-каналов связи, а также получать медицинские услуги традиционным способом – в клинике, что существенно улучшает качество оказания медицинской помощи», - отметил Олег Витько, заместитель генерального директора Страхового Дома ВСК по медицинскому страхованию.