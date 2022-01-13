Страховой Дом ВСК запустил MedTech программу ДМС для физических лиц

Клиентам компании стали доступны телемедицинские и очные консультации ведущих российских врачей, инструментальная и лабораторная диагностика, выезд врача на дом, дополнительные медицинские услуги, такие как сезонная вакцинация, сдача генетического теста, а также онлайн-фитнес – специализированные программы видеотренировок и консультаций со специалистом по спортивной медицине.
«Курс здоровья» - это удобный конструктор с оптимальным набором медицинских услуг, которые закрывают самые важные потребности клиентов. Страхователь самостоятельно выбирает необходимый уровень покрытий, быстро и удобно заключая договор без подписей и осмотров.
В рамках телемедицинского приема застрахованным будет доступно неограниченной число консультаций по любому вопросу о здоровье - онлайн-прием ведут врачи более 60 узких специальностей. Подтвердить диагноз, получить письменное заключение с рекомендациями и назначенным лечением по программе можно в ходе очного осмотра наиболее востребованных специалистов, таких как терапевт, психотерапевт, невролог, эндокринолог, оториноларинголог и т.д. А если страхователь не сможет самостоятельно посетить клинику по состоянию здоровья – доступна услуга выезда врача-терапевта на дом.
Кроме того, «Курс здоровья» включает возможность прохождения популярного перечня инструментальных исследований – УЗИ, ЭКГ, эхокардиография, эндоскопические исследования, оценка функции внешнего дыхания и другие, а также более 17,5 тысяч лабораторных анализов.Среди дополнительных возможностей полиса – вакцинация от гриппа и клещевого энцефалита, получение доступа к видеотренировкам от FITMOST CLASS и возможности проконсультироваться с ведущим врачом в области спортивной медицины, а также прохождение генетического тестирования сервиса Генотек.
Помимо этого, вариации страховой защиты в рамках программы «Курс здоровья» также предусматривают комплексную диагностику организма – медицинский чекап, включающий лабораторные, инструментальные исследования, консультации врачей. Чекап можно подобрать для любого возраста и для различных целей, что помогает каждому держать вопрос здоровья на контроле.
«ВСК давно и активно развивает MedTech, на протяжении почти 30 лет оперативно реагирует на появление новых технологий, позволяющих совершенствовать медицинский и страховой сервис для своих клиентов. Актуальность программы «Курс здоровья» обусловлена множеством факторов – это и желание персонифицированного подхода к заботе о своём здоровье, и медицинская инфляция на уровне 10,1%, и то, что многие работодатели из-за кризиса решили сократить расходы на ДМС для своих сотрудников. Преимуществами страховой программы для физических лиц является, во-первых, стоимость, которая варьируется в районе 1,3% от среднего годового дохода россиянина, во-вторых, оптимальный перечень медицинских услуг, включенных в полис с возможностью персонализации страхового покрытия. Курс здоровья позволяет клиенту постоянно быть на связи с врачом при помощи онлайн-каналов связи, а также получать медицинские услуги традиционным способом – в клинике, что существенно улучшает качество оказания медицинской помощи», - отметил Олег Витько, заместитель генерального директора Страхового Дома ВСК по медицинскому страхованию.