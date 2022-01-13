В Ростове резко потеплеет до плюс одного градуса 14 января

Стоит отметить, что сегодня, 13 января, синоптики прогнозирует, что в Ростове-на-Дону столбик термометра опустится ниже восьми градусов.
Разница температур за сутки достигнет девяти градусов. С резким потеплением выпадут обильные осадки в виде снега с дождем.
Атмосферное давление упадет до 738 мм рт. ст. Скорость ветра будет достигать девяти метров в секунду.
Напомним, по данным Гидрометцентра, в субботу и в воскресенье, 15 и 16 января, в Ростовскую область вернутся заморозки, а следующая неделя начнется с облачной погоды.