В Ростовской области оборудовали 79 мест для обрядового купания трезвых жителей

В Ростове-на-Дону сделают сразу 10 мест для купания, сейчас спасатели проверяют дно водоемов. Все места оборудуют удобными подходами и сходнями.
Для всех желающих предусмотрят пункты обогрева и переодевания. К дежурству привлекут правоохранителей, спасателей и медиков.
Местных жителей предупредили, что нельзя купаться пьяными, а также на голодный желудок. Запрещается прыгать или нырять в прорубь.
В прошлом году искупались более 100 тысяч человек. Тогда в Ростове-на-Дону решили отказаться от крещенских купаний и не оборудовать купели.