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В Ростовской области оборудовали 79 мест для обрядового купания трезвых жителей

13 января 08:39
Фото: mil.ru
В Ростовской области подготовят 79 купелей для праздника Крещение Господне, сообщили в правительстве региона.

В Ростове-на-Дону сделают сразу 10 мест для купания, сейчас спасатели проверяют дно водоемов. Все места оборудуют удобными подходами и сходнями.

Для всех желающих предусмотрят пункты обогрева и переодевания. К дежурству привлекут правоохранителей, спасателей и медиков.

Местных жителей предупредили, что нельзя купаться пьяными, а также на голодный желудок. Запрещается прыгать или нырять в прорубь.

В прошлом году искупались более 100 тысяч человек. Тогда в Ростове-на-Дону решили отказаться от крещенских купаний и не оборудовать купели.

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