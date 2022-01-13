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В Ростовской области попал в аварию школьный автобус 13 января

13 января 15:57
Фото: ГИБДД по Ростовской области
В Ростовской области в аварии со школьным автобусом на трассе между Ростовом и Таганрогом пострадали два человека, об этом рассказали в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла на территории Неклиновского района в четверг, 13 января, в 13.10 мск на 59-м километре трассы между Ростовом-на-Дону и Таганрогом.

Виновником аварии стал автобус Mercedes-Benz, который перевозил 18 донецких школьников в Ставрополье. Сообщается, что водитель школьного автобуса просто не заметил «ВАЗ 2107», с которым столкнулся на перекрестке дорог.

В результате аварии «ВАЗ 2107» был поврежден, а также пострадали двое пассажиров средних лет. Никто из школьников не пострадал.

Фото: ГИБДД по Ростовской области

«Главное, что встречки не было. Была бы встречка — могли и трупы быть», — прокомментировали новость ростовчане.

Напомним, в декабре другая авария с автобусом закончилась гибелью двух человек и травмами трех пассажиров.

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