В Ростовской области попал в аварию школьный автобус 13 января

Авария произошла на территории Неклиновского района в четверг, 13 января, в 13.10 мск на 59-м километре трассы между Ростовом-на-Дону и Таганрогом.
Виновником аварии стал автобус Mercedes-Benz, который перевозил 18 донецких школьников в Ставрополье. Сообщается, что водитель школьного автобуса просто не заметил «ВАЗ 2107», с которым столкнулся на перекрестке дорог.
В результате аварии «ВАЗ 2107» был поврежден, а также пострадали двое пассажиров средних лет. Никто из школьников не пострадал.
«Главное, что встречки не было. Была бы встречка — могли и трупы быть», — прокомментировали новость ростовчане.
Напомним, в декабре другая авария с автобусом закончилась гибелью двух человек и травмами трех пассажиров.