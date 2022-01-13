Жительницу Ростовской области восстановили на работе после незаконного увольнения

Жительница Волгодонска Елена Алексеева рассказывает, что еще в декабре позапрошлого года ее незаконно уволили с работы.
«Полагаю, уволили меня за то, что слишком много знаю. Сперва я обратилась в трудовую инспекцию, написав, что мне незаконно вынесли выговор и уволили за прогул. Просила провести проверку. Но трудовая инспекция не выявила никаких нарушений и предложила обратиться в суд», — рассказывает Елена Алексеева.
Такая практика, когда контролирующие организации, а в их числе дончане называют и региональную ГосЖилИнспекцию, не выявляют очевидных нарушений и рекомендуют обращаться в суд, к сожалению, не редкость в Ростовской области.
«Я обратилась в суд по признанию моего незаконного увольнения. Он длился шесть месяцев, — подчеркивает Елена Алексеева. — Но в итоге мне удалось не только восстановиться на работе, но и взыскать заработную плату за эти шесть месяцев, компенсацию морального вреда и вернуться в трудовой коллектив. А отработав полгода, ушла в отпуск».
Она рекомендует всем жителям Ростовской области не бояться отстаивать свои права, и, в случае их нарушений, обращаться в суд.
«Более того, я подала административное исковое заявление и на незаконные действия ГосТрудИнспекции. Попросила суд затребовать материалы проверки по моему обращению. Трудовая инспекция же не предоставила по моей жалобе ни табели, ни графики выхода на работу — ничего. Возникает логичный вопрос, как же тогда проводилась проверка моего обращения, которое было составлено на 10 печатных страницах формата А4?» — задается вопросом Елена Алексеева.
По ее словам, только такой подход помогает не только отстоять нарушенные права, но и является очень эффективным в борьбе с отписками, бюрократической волокитой и затягиванием установленных законом сроков соответствующими структурами.