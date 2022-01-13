Жительницу Ростовской области восстановили на работе после незаконного увольнения

«Я обратилась в суд по признанию моего незаконного увольнения. Он длился шесть месяцев, — подчеркивает Елена Алексеева. — Но в итоге мне удалось не только восстановиться на работе, но и взыскать заработную плату за эти шесть месяцев, компенсацию морального вреда и вернуться в трудовой коллектив. А отработав полгода, ушла в отпуск».