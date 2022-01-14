Алексей Кудрин сравнил уровень жизни в СССР и современной России

Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на ТАСС. Кудрин заметил, что период с 2000 до 2011 уровень жизни в стране вырос. В начале нулевых годов были организованы базовые институты, принимался ряд законов. Эти факторы способствовали обеспечению нормального экономического развития, о котором нельзя было говорить в 1989 году.