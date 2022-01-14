rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Алексей Кудрин сравнил уровень жизни в СССР и современной России

14 января 06:41
Фото: kremlin.ru
Алексей Кудрин сравнил уровень жизни в позднем СССР и современной России. Согласно его словам, в настоящее время в России уровень жизни повысился.

Об этом сообщает infox.ru со ссылкой на ТАСС. Кудрин заметил, что период с 2000 до 2011 уровень жизни в стране вырос. В начале нулевых годов были организованы базовые институты, принимался ряд законов. Эти факторы способствовали обеспечению нормального экономического развития, о котором нельзя было говорить в 1989 году.

В январе Кудрин выступил на Гайдаровском форуме. В рамках мероприятия поднимались вопросы экономики. Согласно словам Кудрина, главным сдерживающим фактором экономики России является чрезмерная доля государства в ней.

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00