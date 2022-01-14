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Алексей Логвиненко возглавил медиарейтинг первых лиц столиц среди субъектов в ЮФО

14 января 13:24
Фото: rostov-gorod.ru
Глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко занял первое место медиарейтинга первых лиц городов, сообщает «Медиалогия».

Рейтинг был сформирован по итогам работы за 2021 год. Логвиненко поднялся на одну позицию и стал лидером.

На втором месте оказалась глава Астрахани Мария Пермякова, которая годом ранее была на две позиции ниже. Тройку лидеров замыкает председатель Думы Краснодара Вера Галушко.

В минувшем году СМИ сообщали сразу о нескольких событиях, связанных с Логвиненко. В том числе, его переизбрали на пост сити-менеджера. Сам он заявлял о покупке 100 автобусов на газу.

Кроме того, Логвиненко предложил почти девять тысяч торговых мест бизнесменам с закрытых аксайских рынков. Это стало громким событием для региона.

Ранее Ростов вошел в топ-10 регионов с самыми жесткими ограничениями из-за COVID-19.

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