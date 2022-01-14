Алексей Логвиненко возглавил медиарейтинг первых лиц столиц среди субъектов в ЮФО

Рейтинг был сформирован по итогам работы за 2021 год. Логвиненко поднялся на одну позицию и стал лидером.
На втором месте оказалась глава Астрахани Мария Пермякова, которая годом ранее была на две позиции ниже. Тройку лидеров замыкает председатель Думы Краснодара Вера Галушко.
В минувшем году СМИ сообщали сразу о нескольких событиях, связанных с Логвиненко. В том числе, его переизбрали на пост сити-менеджера. Сам он заявлял о покупке 100 автобусов на газу.
Кроме того, Логвиненко предложил почти девять тысяч торговых мест бизнесменам с закрытых аксайских рынков. Это стало громким событием для региона.