Банк ЗЕНИТ выдал более 8,7 млрд рублей по потребкредитам

«Банк ЗЕНИТ улучшил процессы подачи заявки и выдачи потребкредитов, что повысило удобство для клиентов при оформлении продукта. Объем кредитования за год вырос на треть, а средняя сумма кредита увеличилась на 14%. В 2022 году Банк сохранит текущую динамику выдач и расширит возможности цифрового сервиса», — отметила заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.
По потребительским кредитам действует ставка от 5,5% годовых. Максимальная сумма составляет до 5 млн рублей. Под залог недвижимости ставка составит от 9,99% годовых. Максимальная сумма по программе — до 30 млн рублей.
Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте банка. Подать заявку можно любым удобным способом: в офисе Банка ЗЕНИТ, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» или через специальную форму на сайте кредитной организации.