Банк ЗЕНИТ выдал более 8,7 млрд рублей по потребкредитам

«Банк ЗЕНИТ улучшил процессы подачи заявки и выдачи потребкредитов, что повысило удобство для клиентов при оформлении продукта. Объем кредитования за год вырос на треть, а средняя сумма кредита увеличилась на 14%. В 2022 году Банк сохранит текущую динамику выдач и расширит возможности цифрового сервиса», — отметила заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.