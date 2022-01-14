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Банк ЗЕНИТ выдал более 8,7 млрд рублей по потребкредитам

14 января 11:41
Фото: Банк ЗЕНИТ
В 2021 году Банк ЗЕНИТ выдал более 13 тыс. потребительских кредитов на сумму 8,7 млрд рублей, что на 60% больше результата 2020 года. Наибольший объем средств был предоставлен клиентам в Татарстане — 6 млрд рублей.

«Банк ЗЕНИТ улучшил процессы подачи заявки и выдачи потребкредитов, что повысило удобство для клиентов при оформлении продукта. Объем кредитования за год вырос на треть, а средняя сумма кредита увеличилась на 14%. В 2022 году Банк сохранит текущую динамику выдач и расширит возможности цифрового сервиса», — отметила заместитель Председателя Правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.

По потребительским кредитам действует ставка от 5,5% годовых. Максимальная сумма составляет до 5 млн рублей. Под залог недвижимости ставка составит от 9,99% годовых. Максимальная сумма по программе — до 30 млн рублей.

Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте банка. Подать заявку можно любым удобным способом: в офисе Банка ЗЕНИТ, в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» или через специальную форму на сайте кредитной организации.

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