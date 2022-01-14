Мокрый снег и потепление ожидаются на выходных в Ростове-на-Дону 15 и 16 января

Осадки в виде дождя и снега начнутся в пятницу, 14 января. Ветер усилится до 10 метров в секунду.
Ночью похолодает до минус одного градуса, днем заморозки прекратятся, а температура поднимется до плюс одного градуса. Ветер немного стихнет, но местами порывы будут достигать восьми метров в секунду.
В воскресенье в донской столице сохранится аналогичная погода. Осадки прогнозируются также в начале следующей недели.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону потратят 40 млрд рублей на решение проблем с подтоплением улиц после ливней.