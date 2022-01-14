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Мокрый снег и потепление ожидаются на выходных в Ростове-на-Дону 15 и 16 января

14 января 06:51
Фото: pexels.com
В Ростове-на-Дону на предстоящих выходных немного потеплеет, но ожидаются снег с дождем, сообщили в Гидрометцентре.

Осадки в виде дождя и снега начнутся в пятницу, 14 января. Ветер усилится до 10 метров в секунду.

Ночью похолодает до минус одного градуса, днем заморозки прекратятся, а температура поднимется до плюс одного градуса. Ветер немного стихнет, но местами порывы будут достигать восьми метров в секунду.

В воскресенье в донской столице сохранится аналогичная погода. Осадки прогнозируются также в начале следующей недели.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону потратят 40 млрд рублей на решение проблем с подтоплением улиц после ливней.

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