Организатор «гей-вечеринки» в Ростове покинул страну под давлением в январе 2022 года

Напомним, организатор нелегальной вечеринки под ником Дионис вышел из-под ареста в четверг, 6 января. По его словам, все собравшиеся на той вечеринке, в том числе и Рома Желудь, знали о том, что нарушают карантинный режим, связанный с пандемией коронавируса.