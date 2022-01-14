Организатор «гей-вечеринки» в Ростове покинул страну под давлением в январе 2022 года

Дионис сообщает, что покинул Россию 11 января. При этом он подробно рассказывает о состоянии своего здоровья.
Ранее он выложил скриншот, в котором написано об угрозах в его адрес, обвинений в гей-пропаганде, а также преследовании со стороны силовых структур.
Напомним, организатор нелегальной вечеринки под ником Дионис вышел из-под ареста в четверг, 6 января. По его словам, все собравшиеся на той вечеринке, в том числе и Рома Желудь, знали о том, что нарушают карантинный режим, связанный с пандемией коронавируса.