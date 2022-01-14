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Организатор «гей-вечеринки» в Ростове покинул страну под давлением в январе 2022 года

14 января 12:12
Фото: instagram.com
Организатор скандальной вечеринки в Ростове-на-Дону Дионис, которую разогнали бойцы ОМОН и Росгвардии, покинул Россию под давлением общественности, сообщает музыкант на своей странице в Instagram.

Дионис сообщает, что покинул Россию 11 января. При этом он подробно рассказывает о состоянии своего здоровья.

Ранее он выложил скриншот, в котором написано об угрозах в его адрес, обвинений в гей-пропаганде, а также преследовании со стороны силовых структур.

Напомним, организатор нелегальной вечеринки под ником Дионис вышел из-под ареста в четверг, 6 января. По его словам, все собравшиеся на той вечеринке, в том числе и Рома Желудь, знали о том, что нарушают карантинный режим, связанный с пандемией коронавируса.

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