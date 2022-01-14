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Ростовский лакокрасочный завод «Эмпилс» оштрафовали за загрязнение воздуха

14 января 07:57
Фото: yandex.ru/maps/
Эмпилс
В Ростове-на-Дону привлекли к ответственности предприятие по производству лаков и красок «Эмпилс» за ряд нарушений, сообщает региональное управление Росприроднадзора.

В ходе проверки специалисты взяли пробы на источниках выброса загрязняющих веществ в воздух. В результате зарегистрировали несколько недочетов.

Завод не сделал корректировку данных инвентаризации источников выбросов. Он не согласовал с Минприроды план мероприятий по уменьшению выбросов.

А разработанная программа производственного экоконтроля не соответствовала требованиям. От предприятия потребовали за три месяца устранить недочеты.

Кроме того, на территории обнаружили свалочные очаги. Вместе с этим никто нормально не вел учет отходов IV класса опасности.

В результате предприятие оштрафовали на 350 тысяч рублей. Проверку провели после жалоб горожан на неприятные запахи.

Ранее в Ростове на Западном в воздухе обнаружили опасные вещества.

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