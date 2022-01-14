Ростовский лакокрасочный завод «Эмпилс» оштрафовали за загрязнение воздуха

В ходе проверки специалисты взяли пробы на источниках выброса загрязняющих веществ в воздух. В результате зарегистрировали несколько недочетов.
Завод не сделал корректировку данных инвентаризации источников выбросов. Он не согласовал с Минприроды план мероприятий по уменьшению выбросов.
А разработанная программа производственного экоконтроля не соответствовала требованиям. От предприятия потребовали за три месяца устранить недочеты.
Кроме того, на территории обнаружили свалочные очаги. Вместе с этим никто нормально не вел учет отходов IV класса опасности.
В результате предприятие оштрафовали на 350 тысяч рублей. Проверку провели после жалоб горожан на неприятные запахи.