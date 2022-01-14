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Села Ростовской области получат в 2,5 раза больше средств в 2022 году

14 января 12:33
Фото: donland.ru
В 2022 году на программы «Комплексное развитие сельских территорий» в Ростовской области будет выделено 3,3 млрд рублей, сообщается на сайте регионального правительства.

Данная сумма в 2,5 раза превышает размер средств, выделенных в 2021 году. При этом дополнительно из бюджета будут выделены деньги, направленные на «сельскую ипотеку».

Финансирование сельских территорий производится в рамках поручения президента России Владимира Путина и губернатора Ростовской области Василия Голубева.

Отмечается, что выполнение госпрограммы осуществляется шестью министерствами региона: Минсельхозпродом, Минкультуры, Минобразования, Минстроем, Минздравом и министерством транспорта.

Ранее глава администрации Покровского сельского поселения Владимир Гордиенко сообщил, что администрациям сельских поселений Неклиновского района приходится экономить на уличном освещении из-за нехватки бюджетных средств.

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