Села Ростовской области получат в 2,5 раза больше средств в 2022 году

Данная сумма в 2,5 раза превышает размер средств, выделенных в 2021 году. При этом дополнительно из бюджета будут выделены деньги, направленные на «сельскую ипотеку».
Финансирование сельских территорий производится в рамках поручения президента России Владимира Путина и губернатора Ростовской области Василия Голубева.
Отмечается, что выполнение госпрограммы осуществляется шестью министерствами региона: Минсельхозпродом, Минкультуры, Минобразования, Минстроем, Минздравом и министерством транспорта.
Ранее глава администрации Покровского сельского поселения Владимир Гордиенко сообщил, что администрациям сельских поселений Неклиновского района приходится экономить на уличном освещении из-за нехватки бюджетных средств.