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Сильный ветер до 28 метров в секунду прогнозируют в Ростове 15 января

14 января 16:12
Фото: https://pixabay.com/photos/trees-blown-bending-wind-1156812/
В Ростовской области 15 января будет облачно с прояснениями, ожидается сильный ветер с порывами до 28 метров в секунду, сообщили в региональном УМЧС.

В некоторых районах региона ночью и днём в субботу, 15 января, прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега. Также утром и днём ожидается метель.

Температура воздуха ночью будет опускаться до -20 градусов . К утру столбик термометра поднимется -9 до -4 градусов, по северу и востоку до -14 градусов. Днём мороз ожидается от -2 до -7градусов, по западу потеплеет до +1градуса.

Скорость ветра утром и днем будет достигать 15−20 метров в секунду, во второй половине дня и вечером - до 23−28 метров в секунду.

Ранее в Ростове сильный ветер повалил на трехэтажное здание большое дерево.

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