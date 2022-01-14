Сильный ветер до 28 метров в секунду прогнозируют в Ростове 15 января

В некоторых районах региона ночью и днём в субботу, 15 января, прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега. Также утром и днём ожидается метель.
Температура воздуха ночью будет опускаться до -20 градусов . К утру столбик термометра поднимется -9 до -4 градусов, по северу и востоку до -14 градусов. Днём мороз ожидается от -2 до -7градусов, по западу потеплеет до +1градуса.
Скорость ветра утром и днем будет достигать 15−20 метров в секунду, во второй половине дня и вечером - до 23−28 метров в секунду.