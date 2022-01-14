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Ураганный ветер снес главную городскую елку в Ростове у парка Горького 14 января

14 января 16:17
Фото: https://pixabay.com/photos/christmas-snow-street-snowing-2059698/
В Ростове-на-Дону главная городская елка, которая стояла у входа в парк имени Максима Горького, упала от порывов сильного ветра, сообщается в группе «Ростов Главный» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что конструкция развалилась на части. Причем елка, которую устанавливали в конце 2021 года для празднования Нового года, была выше, чем в позапрошлом году на два метра.

«Любимые городом конусы - поуже и повыше. Странно, что она раньше не упала», — отметил один из пользователей соцсети в комментариях.

Ранее в Ростове на дом 77 а, расположенный на улице Казахская, сильный ветер повалил дерево. К счастью людских жертв нет, фасад здания не пострадало.

Причиной этих происшествий стало усиление ветра до 20 метров в секунду. Непогода в Ростове продержится до воскресенья.

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