Ураганный ветер снес главную городскую елку в Ростове у парка Горького 14 января

Отмечается, что конструкция развалилась на части. Причем елка, которую устанавливали в конце 2021 года для празднования Нового года, была выше, чем в позапрошлом году на два метра.
«Любимые городом конусы - поуже и повыше. Странно, что она раньше не упала», — отметил один из пользователей соцсети в комментариях.
Ранее в Ростове на дом 77 а, расположенный на улице Казахская, сильный ветер повалил дерево. К счастью людских жертв нет, фасад здания не пострадало.
Причиной этих происшествий стало усиление ветра до 20 метров в секунду. Непогода в Ростове продержится до воскресенья.