В Ростове из фуры на ходу выпали две бетонные сваи на переходе на Буденновском

Длина свай составляет около 10 метров. При этом их вес достигает более двух тонн.
Сваи могли выпасть, когда фура поворачивала на улицу Текучева. В ходе инцидента никто не пострадал.
«При резком торможении эти сваи могли и в обратную сторону через кабину просквозить, как нож через масло. Такие случаи были», — отметил один из пользователей соцсети в комментариях.
Напомним, 14 января в Ростове-на-Дону на проспекте 40-летия Победы 70-летняя женщина попала под колеса КамАЗа. Несчастный случай произошёл на пешеходном переходе.