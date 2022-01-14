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В Ростове из фуры на ходу выпали две бетонные сваи на переходе на Буденновском

14 января 13:09
Фото: instagram.com/rostov_roads/
В Ростове-на-Дону на пересечении улицы Текучева и проспекта Буденновского на пешеходный переход из движущейся грузовой машины выпали две железобетонные сваи, сообщается в группе «Ростов Главный» в соцсети «ВКонтакте».

Длина свай составляет около 10 метров. При этом их вес достигает более двух тонн.

Сваи могли выпасть, когда фура поворачивала на улицу Текучева. В ходе инцидента никто не пострадал.

«При резком торможении эти сваи могли и в обратную сторону через кабину просквозить, как нож через масло. Такие случаи были», — отметил один из пользователей соцсети в комментариях.

Напомним, 14 января в Ростове-на-Дону на проспекте 40-летия Победы 70-летняя женщина попала под колеса КамАЗа. Несчастный случай произошёл на пешеходном переходе.

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