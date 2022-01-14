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В Ростове выставили, а продажу кабриолет 1938 года за 2,5 млн рублей

14 января 14:19
Фото: Avito
В Ростове-на-Дону выставили на продажу машину Adler Trumpf Junior, выпущенную в 1938 году. Объявление размещено на сайте «Авито».

Раритетная машина проехала всего 38 тысяч километров. Кузов кабриолета окрашен в красный цвет. Машина восстановлена, на нее оформлены все необходимые документы.

Продавец хочет выручить с продажи машины 2,5 млн рублей. Он утверждает, что автомобиль может войти в чью-то частную коллекцию.

Стоит отметить, что именно на таком автомобиле ездили герои фильма «Кавказская пленница». Таким автомобилем владел Юрий Никулин.

Фото: avito

Напомним, в 2021 году спрос на подержанные машины из-за рубежа у российских автолюбителей вырос на 105%. При этом рост предложения на такие авто составил 160%.

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