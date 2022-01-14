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В Ростовской области сотню танков задействовали в боевых стрельбах

14 января 08:32
Фото: mil.ru
В Ростовской области на двух полигонах в боевых учениях задействовали около 100 танков, сообщение об этом опубликовала пресс-служба Южного военного округа.

На портале Министерства обороны объявили об учениях подразделения 150-й мотострелковой дивизии ЮВО, которые прошли на территории Кузьминского и Кадамовского полигона.

Почти сотня танков Т-72Б3 занимались отработкой огневых задач днем и вечером, для в учебных мероприятиях приняли участие более 2,5 тысяч солдат.

Командир танкового взвода Никита Куликов заявил, что во время подготовки военнослужащие обучаются выполнению боевых задач, невзирая на любые погодные и временные условия.

Напомним, в ноябре во время последних учений трагически погиб солдат, который лег отдохнуть на пригорок и оказался под гусеницами танка, так как остался не замечен экипажем.

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