В Ростовской области сотню танков задействовали в боевых стрельбах

На портале Министерства обороны объявили об учениях подразделения 150-й мотострелковой дивизии ЮВО, которые прошли на территории Кузьминского и Кадамовского полигона.
Почти сотня танков Т-72Б3 занимались отработкой огневых задач днем и вечером, для в учебных мероприятиях приняли участие более 2,5 тысяч солдат.
Командир танкового взвода Никита Куликов заявил, что во время подготовки военнослужащие обучаются выполнению боевых задач, невзирая на любые погодные и временные условия.
Напомним, в ноябре во время последних учений трагически погиб солдат, который лег отдохнуть на пригорок и оказался под гусеницами танка, так как остался не замечен экипажем.