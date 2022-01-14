В ЦБ оценили сервис «второй руки» как полезный разным категориям граждан

Как пишет iz.ru, летом прошлого года Банк России рекомендовал финансовым учреждениям внедрить сервис «второй руки», который защищает клиентов из числа пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья от мошенников.
С его помощью граждане могут назначить себе помощника для одобрения банковских онлайн-операций. В Банке России заявили, что сервис может быть использован всеми гражданами.
«Вместе с тем мы считаем, что подобный сервис мог бы быть полезен и другим пользователям», — отметили в ЦБ.
Эксперты также предложили ограничить список услуг, к которым имеет доступ «вторая рука». Речь идет о тех, где чаще всего попадаются мошенники, в том числе, онлайн-переводах и оформлении кредитов.