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В ЦБ оценили сервис «второй руки» как полезный разным категориям граждан

14 января 08:22
Фото: wikimedia.org
Центробанк назвал сервис «второй руки», который помогает человеку защититься от мошенников при осуществлении банковских онлайн-операций, полезным не только для клиентов с инвалидностью и пожилым людям, но и гражданами других категорий.

Как пишет iz.ru, летом прошлого года Банк России рекомендовал финансовым учреждениям внедрить сервис «второй руки», который защищает клиентов из числа пожилых людей и людей с ограниченными возможностями здоровья от мошенников.

С его помощью граждане могут назначить себе помощника для одобрения банковских онлайн-операций. В Банке России заявили, что сервис может быть использован всеми гражданами.

«Вместе с тем мы считаем, что подобный сервис мог бы быть полезен и другим пользователям», — отметили в ЦБ.

Эксперты также предложили ограничить список услуг, к которым имеет доступ «вторая рука». Речь идет о тех, где чаще всего попадаются мошенники, в том числе, онлайн-переводах и оформлении кредитов.

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