Жители Ростовской области считают ссылкой назначение Камбуловой в Таганрог

«Уже не в первый раз всяких косяпоров (прим. сохранена авторская лексика комментатора) и сброд скидывают из Ростова в близлежащие города. Свезли всех ненужных. Опять „делового кота в мешке“ нам подсовывают. Народу интересно, что это за люди: какие у них семьи, сколько раз разводились, кто по гороскопу, декларации о доходах… Ясно, что без надлежащих деловых качеств такие посты не предлагают. Какое образование у Светланы Камбуловой? Оно соответствует занимаемым должностям?», — озадачились жители Ростовской области.