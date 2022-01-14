Жители Ростовской области считают ссылкой назначение Камбуловой в Таганрог

В четверг, 13 января, стало известно, что Светлана Камбулова перейдет в администрацию Таганрога в качестве заместителя главы мэрии Михаила Солоницина и будет помогать ему в вопросах экономики города. Напомним, аналогичную должность она занимала и в администрации Ростова.
Однако жители Ростовской области считают, что женщина была вынуждена сменить место работы из-за ошибок на предыдущем месте работы.
«Уже не в первый раз всяких косяпоров (прим. сохранена авторская лексика комментатора) и сброд скидывают из Ростова в близлежащие города. Свезли всех ненужных. Опять „делового кота в мешке“ нам подсовывают. Народу интересно, что это за люди: какие у них семьи, сколько раз разводились, кто по гороскопу, декларации о доходах… Ясно, что без надлежащих деловых качеств такие посты не предлагают. Какое образование у Светланы Камбуловой? Оно соответствует занимаемым должностям?», — озадачились жители Ростовской области.
Напомним, Камбулова была уволена из администрации Ростова 20 декабря. Многие предполагают, что инициатором увольнения был сити-менеджер Алексей Логвиненко, который был недоволен работой своего заместителя.