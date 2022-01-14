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"Зонтичные" поручительства помогли МСП привлечь более 25 млрд рублей кредитов

14 января 12:33
Фото: pixabay.com
За последние три месяца 2021 года субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) смогли получить более 25 миллиардов рублей кредитов в рамках проекта “зонтичного” поручительства Корпорации МСП.

Такое заявление сделал глава корпорации Александр Исаевич на пленарном заседании IV Всероссийского форума семейного предпринимательства "Успешная семья - успешная Россия!".

По словам Александра Исаевича, механизм “зонтичного” поручительства был разработан по инициативе президента РФ. Пилотный проект позволил получить кредитные средства тем субъектам МСП, которым раньше в этом отказывали. В частности, около 20% предпринимателей, оформивших кредиты, смогли получить заемные средства только благодаря новому механизму, передает tass.ru.

Отмечается, что в следующие два года в рамках проекта компании микро-, малого и среднего бизнеса смогут получить финансирование на сумму более 600 миллиардов рублей при обеспечении поручительствами Корпорации МСП на общую сумму не менее 300 миллиардов рублей.

На форуме также поднимали вопросы комплексной и системной поддержки субъектов МСП: от законодательства до запуска новых направлений деятельности. Кроме того, на мероприятии подведут итоги реализации прошлогоднего проекта Торгово-промышленной палаты РФ "100 надежд бизнеса" и наградят его лучших участников.

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