"Зонтичные" поручительства помогли МСП привлечь более 25 млрд рублей кредитов

Отмечается, что в следующие два года в рамках проекта компании микро-, малого и среднего бизнеса смогут получить финансирование на сумму более 600 миллиардов рублей при обеспечении поручительствами Корпорации МСП на общую сумму не менее 300 миллиардов рублей.