"Зонтичные" поручительства помогли МСП привлечь более 25 млрд рублей кредитов

Такое заявление сделал глава корпорации Александр Исаевич на пленарном заседании IV Всероссийского форума семейного предпринимательства "Успешная семья - успешная Россия!".
По словам Александра Исаевича, механизм “зонтичного” поручительства был разработан по инициативе президента РФ. Пилотный проект позволил получить кредитные средства тем субъектам МСП, которым раньше в этом отказывали. В частности, около 20% предпринимателей, оформивших кредиты, смогли получить заемные средства только благодаря новому механизму, передает tass.ru.
Отмечается, что в следующие два года в рамках проекта компании микро-, малого и среднего бизнеса смогут получить финансирование на сумму более 600 миллиардов рублей при обеспечении поручительствами Корпорации МСП на общую сумму не менее 300 миллиардов рублей.
На форуме также поднимали вопросы комплексной и системной поддержки субъектов МСП: от законодательства до запуска новых направлений деятельности. Кроме того, на мероприятии подведут итоги реализации прошлогоднего проекта Торгово-промышленной палаты РФ "100 надежд бизнеса" и наградят его лучших участников.