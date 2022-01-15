Как ураганный ветер обрушил главную елку в Ростове и кого за это накажут

Главную елку установили у парка имени Максима Горького, возле нее прошли основные новогодние мероприятия. Но после праздников простояла она недолго, а причиной стал сильный ветер.
Об ожидающемся урагане людей предупреждали заранее представители экстренных служб. И все прогнозы сбылись.
После обеда 14 января резко усилился ветер и начал сносить городские конструкции. Неожиданным для всех стало падение елки.
Конструкция развалилась на части у входа в парк. По предварительным данным, никто не пострадал.
На эту ситуацию отреагировал глава городской администрации Алексей Логвиненко. Он поручил разобраться с произошедшим инцидентом и провести проверку в отношении поставщика.
Теперь планируется провести претензионную работу по качеству установленной конструкции. Какое именно может быть наказание, пока не раскрывается.
На портале госзакупок было несколько заявок на приобретение праздничных инсталляций и скульптур, но новогоднего дерева в их числе не оказалось. Поэтому стоимость елки до сих пор остается загадкой.
Начальник управления культуры Яна Пилявская рассказывала, что украшение появилось благодаря поддержке Алексея Логвиненко. Сам он эту информацию не подтвердил и поблагодарил депутатов, которые поддержали резервы в бюджете на приобретение красивых светящихся конструкций.
В пятницу ветер также успел повалить дерево на улице Казахской, оно рухнуло на трехэтажный дом. Фасад здания не пострадал, а вот была ли пробита крыша — неизвестно. В этом случае медицинская помощь никому не потребовалась.
Горожане рассказывают, что ветром сносит вывески магазинов и слабо закрепленные конструкции. Многие уверены, что в субботу разрушений будет больше.