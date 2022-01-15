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Как ураганный ветер обрушил главную елку в Ростове и кого за это накажут

15 января 05:02
Фото: Администрация Ростова
В Ростове-на-Дону в пятницу вечером из-за ураганного ветра рухнула главная городская елка. Кого теперь накажут и какие проблемы появились из-за непогоды, в материале RostovGazeta.

Падение елки

Главную елку установили у парка имени Максима Горького, возле нее прошли основные новогодние мероприятия. Но после праздников простояла она недолго, а причиной стал сильный ветер.

Об ожидающемся урагане людей предупреждали заранее представители экстренных служб. И все прогнозы сбылись.

Фото: соцсети

После обеда 14 января резко усилился ветер и начал сносить городские конструкции. Неожиданным для всех стало падение елки.

Конструкция развалилась на части у входа в парк. По предварительным данным, никто не пострадал.

Реакция властей

На эту ситуацию отреагировал глава городской администрации Алексей Логвиненко. Он поручил разобраться с произошедшим инцидентом и провести проверку в отношении поставщика.

Фото: pixabay

Теперь планируется провести претензионную работу по качеству установленной конструкции. Какое именно может быть наказание, пока не раскрывается.

Откуда взяли деньги на елку

На портале госзакупок было несколько заявок на приобретение праздничных инсталляций и скульптур, но новогоднего дерева в их числе не оказалось. Поэтому стоимость елки до сих пор остается загадкой.

Фото: pixabay

Начальник управления культуры Яна Пилявская рассказывала, что украшение появилось благодаря поддержке Алексея Логвиненко. Сам он эту информацию не подтвердил и поблагодарил депутатов, которые поддержали резервы в бюджете на приобретение красивых светящихся конструкций.

Что еще снес ветер в Ростове

В пятницу ветер также успел повалить дерево на улице Казахской, оно рухнуло на трехэтажный дом. Фасад здания не пострадал, а вот была ли пробита крыша — неизвестно. В этом случае медицинская помощь никому не потребовалась.

Горожане рассказывают, что ветром сносит вывески магазинов и слабо закрепленные конструкции. Многие уверены, что в субботу разрушений будет больше.

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