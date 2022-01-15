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Ростовчане 25 раз пожаловались на происшествия из-за непогоды 15 января

15 января 10:51
Фото: Администрация Ростова
Жители Ростова-на-Дону 25 раз обратились к спасателям для получения помощи из-за последствий непогоды, сообщили в городской администрации.

Ветер резко усилился вечером в пятницу и не утихал ночью в субботу. Сити-менеджер Алексей Логвиненко поручил осмотреть все районы для выявления аварийных ситуаций.

«Сейчас коммунальщики убирают упавшие деревья, сломанные ветки, железные конструкции. От горожан поступили 25 сообщений об инцидентах», — прокомментировал Логвиненко.

Он добавил, что чрезвычайных ситуаций в городе не произошло. Медицинская помощь никому не потребовалась.

Подтопления жилых домов за этот период не регистрировали. Зато у входа в парк имени Максима Горького рухнула новогодняя елка.

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#Новости#Происшествия
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