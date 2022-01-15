Ростовчане 25 раз пожаловались на происшествия из-за непогоды 15 января

Ветер резко усилился вечером в пятницу и не утихал ночью в субботу. Сити-менеджер Алексей Логвиненко поручил осмотреть все районы для выявления аварийных ситуаций.
«Сейчас коммунальщики убирают упавшие деревья, сломанные ветки, железные конструкции. От горожан поступили 25 сообщений об инцидентах», — прокомментировал Логвиненко.
Он добавил, что чрезвычайных ситуаций в городе не произошло. Медицинская помощь никому не потребовалась.
Подтопления жилых домов за этот период не регистрировали. Зато у входа в парк имени Максима Горького рухнула новогодняя елка.