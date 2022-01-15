В Ростовской области 15 января без электричества остались пять населенных пунктов

Прокуроры взяли на контроль ремонтные работы по возобновлению подачи электроэнергии на территории Аксайского, Азовского, Зерноградского, Веселовского и Тацинского районов.
Причиной перебоев с подачей электричества стала непогода, которая накрыла Ростовскую область и принесла бесчисленные разрушения вечером пятницы, 14 января. Работы по устранению последствий бури ведутся по всей территории региона.
Напомним, в течение ночи Дон вышел из берегов в низине Азовского района, что привело к затоплениям, а в Ростове ветер сносил балконы и новогодние деревья.