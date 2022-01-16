Так, ростовские врачи ожидают, что весной в Ростов придет новая волна коронавируса, вызванная новым штаммом, который может вытеснить остальные версии вируса.
По мнению врачей, ревакцинация поможет снизить риск заражения. В ведомстве отметили, что снижение уровня коллективного иммунитета может оказать влияние на повышенную заболеваемость коронавирусом.
Также врачи регионального Минздрава отметили, что ревакцинироваться необходимо спустя полгода после прививки или перенесенного коронавируса.
Также стоит отметить, что в Ростовской области выявили уже три случая заражения штаммом омикрон.
Ранее власти Ростовской области сообщили о резком скачке госпитализаций из-за COVID-19. На 16 января лечатся от коронавирусной инфекции в регионе 8 857 человек. При этом в ростовских больницах заняты около 2 тысяч коек пациентами, у которых подтвержден диагноз COVID-19.