Ранее власти Ростовской области сообщили о резком скачке госпитализаций из-за COVID-19. На 16 января лечатся от коронавирусной инфекции в регионе 8 857 человек. При этом в ростовских больницах заняты около 2 тысяч коек пациентами, у которых подтвержден диагноз COVID-19.