В пятницу, 14 января, военные Украины открыли огонь мирный по населенному пункту Спартак вблизи Ростовской области.
Атака была произведена со стороны населенного пункта Пески. Отмечается, что в сторону мирного села была выпущена одна мина и брошена одна граната. О разрушениях не сообщалось.
Ранее сообщалось, что ВСУ специально ослепляют беспилотники ОБСЕ для того, чтобы не было обнаружено вооружение, стягиваемое на границу с Ростовской областью.
Ростовчане возмутились планами ввести плату за проезд по еще одному участку трассы М-4 «Дон».
Так, проезд по участку между Богучарским районом Воронежской области и Каменском-Шахтинским планируют сделать платным в связи тратами на реконструкцию 156 километров дороги. На данные цели из бюджета придется выделить 9 миллиардов рублей.
С этим жители Ростовской области оказались не согласны. Они считают, что они и так платят транспортный налог, который и должен идти на ремонт дорог. Ростовчане требуют от властей построить бесплатную трассу, которая будет дублировать платный участок.
Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко рассказал, как на месте парковки у парка Горького неожиданно появился особняк.
По словам Логвиненко, шикарное здание возвел очень известный и серьезный человек. Строительство полностью законно, добавил глава администрации города.
Логвиненко назвал пережитком прошлого подобные истории и не понимает, почему они привлекают общественное внимание.
Напомним, конце прошлого года история со строительством особняка на месте подземной парковки вызвала общественный резонанс.