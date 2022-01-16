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Оправдания сити-менеджера и народный гнев от платной трассы в итогах недели Ростова

16 января 16:10
Фото: https://pixabay.com/photos/army-tank-jordan-river-valley-4601451/
Недалеко от Ростовской области украинские военные атаковали мирное село, ростовчан возмутила плата за проезд по участку М-4 «Дон», а сити-менеджер Алексей Логвиненко рассказал, как в городе появился особняк вместо парковки возле парка Горького. Важные новости недели в обзоре RostovGazeta.

Обстрел мирного поселка

В пятницу, 14 января, военные Украины открыли огонь мирный по населенному пункту Спартак вблизи Ростовской области.

Атака была произведена со стороны населенного пункта Пески. Отмечается, что в сторону мирного села была выпущена одна мина и брошена одна граната. О разрушениях не сообщалось.

Ранее сообщалось, что ВСУ специально ослепляют беспилотники ОБСЕ для того, чтобы не было обнаружено вооружение, стягиваемое на границу с Ростовской областью.

Народный гнев

Ростовчане возмутились планами ввести плату за проезд по еще одному участку трассы М-4 «Дон».

Так, проезд по участку между Богучарским районом Воронежской области и Каменском-Шахтинским планируют сделать платным в связи тратами на реконструкцию 156 километров дороги. На данные цели из бюджета придется выделить 9 миллиардов рублей.

С этим жители Ростовской области оказались не согласны. Они считают, что они и так платят транспортный налог, который и должен идти на ремонт дорог. Ростовчане требуют от властей построить бесплатную трассу, которая будет дублировать платный участок.

Особняк вместо парковки

Сити-менеджер Ростова Алексей Логвиненко рассказал, как на месте парковки у парка Горького неожиданно появился особняк.

По словам Логвиненко, шикарное здание возвел очень известный и серьезный человек. Строительство полностью законно, добавил глава администрации города.

Логвиненко назвал пережитком прошлого подобные истории и не понимает, почему они привлекают общественное внимание.

Напомним, конце прошлого года история со строительством особняка на месте подземной парковки вызвала общественный резонанс.

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