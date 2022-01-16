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Снегопады ежедневно ожидаются в Ростовской области с 16 по 21 января

16 января 05:54
Фото: pixabay
В Ростовской области не стоит рассчитывать на благоприятную погоду в воскресенье и на следующей неделе из-за ожидающихся снегопадов, сообщили в Гидрометцентре.

В воскресенье днем температура опустится до минус 5 градусов и выпадет снег. Скорость ветра местами будет достигать пяти метров в секунду.

После этого снегопады в регионе ожидаются ежедневно, облачная погода будет только в следующую субботу. К среде температура может опуститься до минус четырех градусов, а к пятнице она поднимется до плюс двух градусов.

Стоит учитывать, что ночью может похолодать до минус девяти градусов. Такая погода ожидается в ночь на четверг.

Напомним, что в Ростове с пятницы из-за ураганного ветра упали несколько новогодних елок, а в центре города обрушился балкон на пешеходную зону.

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