Снегопады ежедневно ожидаются в Ростовской области с 16 по 21 января

В воскресенье днем температура опустится до минус 5 градусов и выпадет снег. Скорость ветра местами будет достигать пяти метров в секунду.
После этого снегопады в регионе ожидаются ежедневно, облачная погода будет только в следующую субботу. К среде температура может опуститься до минус четырех градусов, а к пятнице она поднимется до плюс двух градусов.
Стоит учитывать, что ночью может похолодать до минус девяти градусов. Такая погода ожидается в ночь на четверг.
Напомним, что в Ростове с пятницы из-за ураганного ветра упали несколько новогодних елок, а в центре города обрушился балкон на пешеходную зону.