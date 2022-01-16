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Posted 16 января 2022, 07:02

Published 16 января 2022, 07:02

Modified 1 октября, 14:42

Updated 1 октября, 14:42

ТПП откроет в регионах новые центры поддержки семейного бизнеса

16 января 2022, 07:02
В этом году в регионах России появятся новые центры помощи семейному бизнесу, анонсировала Торгово-промышленная палата.

Эти темы обсудили в рамках проведения всероссийского форума ТПП, к которому присоединились представители бизнеса и власти.

Сейчас семейный бизнес - это 74% компаний малого и среднего предпринимательства. Президент ТПП Сергей Катырин подчеркнул, что существуют и проблемы, которые требуют решения. Для этого должна быть предусмотрена площадка, на которой можно обсудить эти нюансы.

«Мы как ТПП должны этими проблемами совместно с правительством и Госдумой заниматься», — уточнил Катырин.

Главным вопросом он считает закон о семейном бизнесе, с появлением которого получится сформировать нормативную базу. Тогда появятся и меры поддержки для представителей бизнеса.

#Экономика#Новости
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