ТПП откроет в регионах новые центры поддержки семейного бизнеса

Сейчас семейный бизнес - это 74% компаний малого и среднего предпринимательства. Президент ТПП Сергей Катырин подчеркнул, что существуют и проблемы, которые требуют решения. Для этого должна быть предусмотрена площадка, на которой можно обсудить эти нюансы.