ТПП откроет в регионах новые центры поддержки семейного бизнеса

Posted 16 января 2022, 07:02
Published 16 января 2022, 07:02
Modified 1 октября, 14:42
Updated 1 октября, 14:42
Эти темы обсудили в рамках проведения всероссийского форума ТПП, к которому присоединились представители бизнеса и власти.
Сейчас семейный бизнес - это 74% компаний малого и среднего предпринимательства. Президент ТПП Сергей Катырин подчеркнул, что существуют и проблемы, которые требуют решения. Для этого должна быть предусмотрена площадка, на которой можно обсудить эти нюансы.
«Мы как ТПП должны этими проблемами совместно с правительством и Госдумой заниматься», — уточнил Катырин.
Главным вопросом он считает закон о семейном бизнесе, с появлением которого получится сформировать нормативную базу. Тогда появятся и меры поддержки для представителей бизнеса.