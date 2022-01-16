Церковь не призывает к купаниям: в Донской митрополии рассказали о празднике Крещения

По его словам, позиция церковной веры такова, что крещенские купания не являются частью богослужения. «Это достаточно новая традиция, которая родилась во второй половине девятнадцатого века», — сообщил Петровский.
Он добавил, что на протяжении многих веков христиане совершали паломничество на святую землю, где они становились свидетелями купания в святой реке Иордан. В качестве приобщения к этой святыне появился обычай входить в иорданские реки. А вернувшись на Русь, некоторые из них решили иорданские купания с купанием в наших водоемах. Но на дворе стояла не палестинская погода, а январские морозы, поэтому традиция приобрела такую экзотическую форму. Освящать воду для купания стали только в двадцатом веке: это называлось «хождение на Иордан».
«Церковь не призывает никого к купаниям, потому что это не часть таинства, не часть богослужения и не является обязательным мероприятием, в отличии от посещения храма, исповеди, причастия, участия в молебне или взятия святой воды. Это часть народного фольклора», — заключает Игорь Петровский.