Церковь не призывает к купаниям: в Донской митрополии рассказали о празднике Крещения

Он добавил, что на протяжении многих веков христиане совершали паломничество на святую землю, где они становились свидетелями купания в святой реке Иордан. В качестве приобщения к этой святыне появился обычай входить в иорданские реки. А вернувшись на Русь, некоторые из них решили иорданские купания с купанием в наших водоемах. Но на дворе стояла не палестинская погода, а январские морозы, поэтому традиция приобрела такую экзотическую форму. Освящать воду для купания стали только в двадцатом веке: это называлось «хождение на Иордан».