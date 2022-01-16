rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Церковь не призывает к купаниям: в Донской митрополии рассказали о празднике Крещения

16 января 12:20
Фото: pixabay.com
Верующим ростовчанам совсем не обязательно окунаться в водоем в Крещение, сообщил RostovGazeta пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский.

По его словам, позиция церковной веры такова, что крещенские купания не являются частью богослужения. «Это достаточно новая традиция, которая родилась во второй половине девятнадцатого века», — сообщил Петровский.

Он добавил, что на протяжении многих веков христиане совершали паломничество на святую землю, где они становились свидетелями купания в святой реке Иордан. В качестве приобщения к этой святыне появился обычай входить в иорданские реки. А вернувшись на Русь, некоторые из них решили иорданские купания с купанием в наших водоемах. Но на дворе стояла не палестинская погода, а январские морозы, поэтому традиция приобрела такую экзотическую форму. Освящать воду для купания стали только в двадцатом веке: это называлось «хождение на Иордан».

«Церковь не призывает никого к купаниям, потому что это не часть таинства, не часть богослужения и не является обязательным мероприятием, в отличии от посещения храма, исповеди, причастия, участия в молебне или взятия святой воды. Это часть народного фольклора», — заключает Игорь Петровский.

Ранее RostovGazeta сообщала, что ураганный ветер на юге страны принес многочисленные разрушения.

Материалы по теме
На нескольких улицах в Ростове ограничат движение машин из-за празднования Крещения«А как же верующие?»: аксайчанам не дадут искупаться на праздник Крещения
#Новости#Анна Ивченко#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00