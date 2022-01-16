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«Убийца покрышек»: ростовчан насмешила яма на Еременко

16 января 12:51
Фото: http://piwigo.1mediainvest.ru/picture.php?/15716/search/779
На улице Еременко на дороге возникла огромная яма глубиной 15 сантиметров, сообщили пользователи «ВКонтакте» в популярном городском паблике.

Яма была обнаружена рядом с домом по адресу улица Ерёменко 1/57. Отмечается, что из-за потока машин в эту яму каждую минуту кто-то попадает.

«Из-за этой ямы три дня назад шину латал», — пожаловался один из пользователей соцсети в комментариях. Многие назвали эту яму на дороге настоящей «убийцей покрышек».

Кроме того, сообщение о яме на дороге некоторых ростовчан позабавило. «Это выпуклый лежачий полицейский», — пошутил один из комментаторов. Однако другой его поправил, что «полицейский скорее впуклый». «Ну самолёт точно должен проехать», — поддержала беседу еще одна ростовчанка.

Ранее суд обязал администрацию Ростова в 2022 году взять на кадастровый учет более 700 дорог. Требования суда городскими властями были удовлетворены.

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