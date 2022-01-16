«Убийца покрышек»: ростовчан насмешила яма на Еременко

Яма была обнаружена рядом с домом по адресу улица Ерёменко 1/57. Отмечается, что из-за потока машин в эту яму каждую минуту кто-то попадает.
«Из-за этой ямы три дня назад шину латал», — пожаловался один из пользователей соцсети в комментариях. Многие назвали эту яму на дороге настоящей «убийцей покрышек».
Кроме того, сообщение о яме на дороге некоторых ростовчан позабавило. «Это выпуклый лежачий полицейский», — пошутил один из комментаторов. Однако другой его поправил, что «полицейский скорее впуклый». «Ну самолёт точно должен проехать», — поддержала беседу еще одна ростовчанка.
Ранее суд обязал администрацию Ростова в 2022 году взять на кадастровый учет более 700 дорог. Требования суда городскими властями были удовлетворены.