«Убийца покрышек»: ростовчан насмешила яма на Еременко

Кроме того, сообщение о яме на дороге некоторых ростовчан позабавило. «Это выпуклый лежачий полицейский», — пошутил один из комментаторов. Однако другой его поправил, что «полицейский скорее впуклый». «Ну самолёт точно должен проехать», — поддержала беседу еще одна ростовчанка.