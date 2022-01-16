В Ростове сократили количество мест, где можно окунуться на Крещение

Так, в крещенский сочельник водосвятный молебен будет проходить с 19.30 до 22.00 мск часов на Северном водохранилище.
Окунуться в ледяную воду в сочельник можно будет в Серафимовском источнике в Ботаническом саду ЮФУ. Здесь обряд желающие могут совершить в течение часа с 14.30 до 15.30 мск.
На территории храма святого Георгия Победоносца водосвятие с окунанием можно посетить 18 января с 18.00 до 22.00, а также на следующий день с 11.00 до 20.00 мск.
Кроме того, 19 января в 10.30 мск водосвятие состоится на Гремучем источнике у храма Серафима Самарского. Идти оно будет один час.
В тот же день в 21.00 мск проведение водосвятного молебна планируется в Сурб Хач. Он также будет идти в течение часа.
А вот в поселке Первомайский святой Георгиевский источник ждёт прихожан 19 января в 4.30 мск. Здесь на обрядовое купание отведено полчаса.
Ранее пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский напомнил верующим ростовчанам, что окунаться в водоем в Крещение совсем не обязательно. Такие купания не являются частью богослужения.