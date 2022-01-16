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В Ростове сократили количество мест, где можно окунуться на Крещение

16 января 15:12
Фото: http://piwigo.1mediainvest.ru/picture.php?/13939/search/2061
В Ростове-на-Дону 18 и 19 января будут действовать шесть мест Великого водоосвящения, сообщается на сайте городской Думы и администрации города.

При этом ранее власти заявляли, что в Ростове подготовят сразу 10 мест для купания в Крещение.

Так, в крещенский сочельник водосвятный молебен будет проходить с 19.30 до 22.00 мск часов на Северном водохранилище.

Окунуться в ледяную воду в сочельник можно будет в Серафимовском источнике в Ботаническом саду ЮФУ. Здесь обряд желающие могут совершить в течение часа с 14.30 до 15.30 мск.

На территории храма святого Георгия Победоносца водосвятие с окунанием можно посетить 18 января с 18.00 до 22.00, а также на следующий день с 11.00 до 20.00 мск.

Кроме того, 19 января в 10.30 мск водосвятие состоится на Гремучем источнике у храма Серафима Самарского. Идти оно будет один час.

В тот же день в 21.00 мск проведение водосвятного молебна планируется в Сурб Хач. Он также будет идти в течение часа.

А вот в поселке Первомайский святой Георгиевский источник ждёт прихожан 19 января в 4.30 мск. Здесь на обрядовое купание отведено полчаса.

Ранее пресс-секретарь главы Донской митрополии Игорь Петровский напомнил верующим ростовчанам, что окунаться в водоем в Крещение совсем не обязательно. Такие купания не являются частью богослужения.

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