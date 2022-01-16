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В Ростовской области резко выросла нагрузка на больницы из-за COVID-19

16 января 13:00
Фото: http://piwigo.1mediainvest.ru/picture.php?/20904/search/3543
В Ростовской области резкий скачок госпитализаций из-за COVID-19, сообщается на сайте правительства региона.

Отмечается, что загрузка стационаров с пациентами, у которых диагностирован COVID-19, выросла. Всего в Ростовской области лечение получают 8 857 человек с коронавирусом.

В ростовских стационарах находятся около 2 тысяч человек, у которых подтвержден диагноз COVID-19. При этом 27 человек находятся в тяжелом состоянии.

В понедельник, 10 января, в больницах лечение проходили 1879 человек с коронавирусом.

Напомним, за прошедшие сутки в Ростовской области из-за осложнений при коронавирусе умерли четыре человека. Всем им было более 70 лет.

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