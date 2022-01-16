В Ростовской области резко выросла нагрузка на больницы из-за COVID-19

Отмечается, что загрузка стационаров с пациентами, у которых диагностирован COVID-19, выросла. Всего в Ростовской области лечение получают 8 857 человек с коронавирусом.
В ростовских стационарах находятся около 2 тысяч человек, у которых подтвержден диагноз COVID-19. При этом 27 человек находятся в тяжелом состоянии.
В понедельник, 10 января, в больницах лечение проходили 1879 человек с коронавирусом.
Напомним, за прошедшие сутки в Ростовской области из-за осложнений при коронавирусе умерли четыре человека. Всем им было более 70 лет.