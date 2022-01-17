rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Число просмотров контента «Знания» превысило 320 млн

17 января 08:52
Фото: znanierussia.ru
За 8 месяцев прошлого года общество «Знание» провело свыше 500 мероприятий и около 15 тысяч лекций по всей России, где выступили более 7 тысяч человек. Мероприятия в очном формате состоялись в 76 российских регионах.

Трансляции просветительского контента «Знания» просмотрели свыше 320 млн раз. Кроме того, они получили более 9 млн лайков и репостов в соцсетях, пишет newsnn.ru.

До этого Владимир Путин отметил: нужно перезагрузить старейшую просветительскую организацию России на современной цифровой платформе. За 2021 год «Знание» выполнило масштабную работу по расширению сообщества лекторов, формированию просветительского контента и его интеграции на всевозможные цифровые платформы, организации проектов по просвещению и мероприятий в новых молодежных форматах по всей стране.

Перезагрузку общества «Знание» начали с проведения просветительского марафона «Новое Знание». Он явился визитной карточкой обновленного общества, а также новой площадкой для живого общения и передачи знаний в диалоге между поколениями. Марафон заложил главный принцип последующих мероприятий и инициатив: «просто о сложном».

Кроме того, организация запустила сразу несколько проектов, цель которых — выявить новые проекты просвещения и поддержать талантливых людей, ведущих просветительскую деятельность.

Одним из новых проектов, который приобрел популярность у молодежи, стала «Лига Знаний». Это общероссийская интеллектуальная викторина, которая проводится в формате годового чемпионата. В прошлом году состоялся первый турнир «Лиги Знаний». Число участников четырех отборочных игр составило 20 тысяч. В чемпионате участвовали 350 городов из 70 российских регионов.

Помимо этого, «Знание» организовало самый масштабный практический воркшоп по формированию просветительских онлайн-проектов — просветительский хакатон, участниками которого стали 3000 специалистов из России, США, Канады, Мексики, Аргентины, Великобритании, Румынии, Армении и других государств. На суд жюри представили порядка 300 проектов, а победитель получил финансовую поддержку в сумме 1 млн рублей.

За активную работу Российскому обществу «Знание» в текущем году вручили несколько авторитетных премий. Марафоны «Новое Знание» выиграли Гран-при премии Eventiada IPRA GWA — крупнейшей в Восточной Европе, СНГ и Средней Азии премии в области коммуникаций, а также стали лидерами в номинации «Лучший проект в поддержку обеспечения всеохватного справедливого качественного образования и поощрения возможности обучения на протяжении всей жизни для всех». Помимо этого, «Знание» стало лауреатом премии Russian Creative Awards в номинации «Образовательный проект в сфере креативных индустрий».

#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00