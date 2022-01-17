Число просмотров контента «Знания» превысило 320 млн

За активную работу Российскому обществу «Знание» в текущем году вручили несколько авторитетных премий. Марафоны «Новое Знание» выиграли Гран-при премии Eventiada IPRA GWA — крупнейшей в Восточной Европе, СНГ и Средней Азии премии в области коммуникаций, а также стали лидерами в номинации «Лучший проект в поддержку обеспечения всеохватного справедливого качественного образования и поощрения возможности обучения на протяжении всей жизни для всех». Помимо этого, «Знание» стало лауреатом премии Russian Creative Awards в номинации «Образовательный проект в сфере креативных индустрий».