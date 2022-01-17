Эксперты оценили возможность ковидных протестов по РФ

Как убеждены в АСК, в следующем году Россия приблизится к нужным показателям по вакцинации против ковида. При этом, уверены социологи, в России продолжат вводить QR-коды, что увеличит влияние противников вакцинации. Те, в свою очередь, станут пользоваться более ожесточенной риторикой и применять термины «сегрегация», «геноцид», «чипизация», «фашизм».