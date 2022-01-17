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Эксперты оценили возможность ковидных протестов по РФ

17 января 14:55
Фото: pxhere.com
В Агентстве стратегических коммуникаций (АСК) уверены, что вероятность выхода россиян в следующем году на протесты из-за ковидных ограничений, мала. По мнению экспертов, активного недовольства со стороны граждан не будет, поскольку власти не имеют на полноценный локдаун «ни физических, ни психологических ресурсов».

Об этом сказано в аналитическом докладе «Коронавирус как фактор внутренней политики. 2-й год российской власти в режиме «повышенной готовности», который есть у NEWS.ru.

Как отмечают социологи, темпы заболеваемости стабильны и предсказуемы, а потому вводить более строгие ограничения не нужно: это не вызовет ничего, кроме социального раздражения.

Помимо этого, от ввода жестких ограничений власти удерживает распространение «омикрона», который, скорее всего, протекает в более легком варианте и замещает другие мутации COVID-19.

Как убеждены в АСК, в следующем году Россия приблизится к нужным показателям по вакцинации против ковида. При этом, уверены социологи, в России продолжат вводить QR-коды, что увеличит влияние противников вакцинации. Те, в свою очередь, станут пользоваться более ожесточенной риторикой и применять термины «сегрегация», «геноцид», «чипизация», «фашизм».

#Новости#Коронавирус COVID-19
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