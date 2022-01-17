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Клуб Басты «СКА Ростов-на-Дону» выплатил 3,6 млн рублей долга перед персоналом

17 января 17:57
Фото: Pexels.com
В Ростовской области футбольному клубу Басты пришлось выплатить долг перед персоналом после вмешательства прокуратуры, об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Сотрудники прокуратуры по Железнодорожному району Ростова провели проверку футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону».

В ходе инспекции удалось выяснить, что клуб накопил задолженность по зарплате перед своим персоналом, составляющую 3,6 миллиона рублей. После получения представления нарушения в отношении 35 сотрудников устранили, а задолженность выплатили.

Несмотря на это организации придется выплатить штраф за нарушение трудового законодательства, который составит 40 тысяч рублей.

Напомним, это уже не первый случай, когда «СКА Ростов-на-Дону» задолжал зарплату своим сотрудникам. В 2020 году организации пришлось взять кредит, чтобы погасить задолженность перед персоналом в размере 2,9 миллиона рублей.

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