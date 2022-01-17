Клуб Басты «СКА Ростов-на-Дону» выплатил 3,6 млн рублей долга перед персоналом

Сотрудники прокуратуры по Железнодорожному району Ростова провели проверку футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону».
В ходе инспекции удалось выяснить, что клуб накопил задолженность по зарплате перед своим персоналом, составляющую 3,6 миллиона рублей. После получения представления нарушения в отношении 35 сотрудников устранили, а задолженность выплатили.
Несмотря на это организации придется выплатить штраф за нарушение трудового законодательства, который составит 40 тысяч рублей.
Напомним, это уже не первый случай, когда «СКА Ростов-на-Дону» задолжал зарплату своим сотрудникам. В 2020 году организации пришлось взять кредит, чтобы погасить задолженность перед персоналом в размере 2,9 миллиона рублей.