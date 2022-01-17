«Мерзнут на морозе»: учителя рассказали, как проходила эвакуация из школ Ростова

Учитель, не пожелавший публиковать свое имя, рассказал, что утром 17 января по ряду школ Ростова прошла информация о минировании.
«Малышей вывели на стадион, а старших, которые начинают учиться позже, отпустили домой. Оперативно отреагировала только скорая помощь. Приехала, взяла подпись у нашего руководства и уехала. Следом подтянулся полицейский, тоже за подписью. А Росгвардию ожидаем до сих пор — сейчас на часах уже 10.10 утра и никто пока не приехал», — говорят учителя.
Педагоги отмечают, что, по неподтвержденной официально информации, скорее всего, речь идет о массовых учениях. Об этом им намекнула врач скорой, а позже родители и сами стали выяснять. Позвонили знакомым из правоохранительных органов, которые тоже подтвердили, что это, скорее всего, учения.
Ранее RostovGazeta сообщала о сообщениях о минировании нескольких ростовских школ: № 5, 49, № 47, № 60, № 92, № 3 и № 34.