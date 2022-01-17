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«Мерзнут на морозе»: учителя рассказали, как проходила эвакуация из школ Ростова

17 января 08:33
Фото: yandex.ru/maps
школа № 86
Утром 17 января корреспондент RostovGazeta увидел, как из школы № 86 в Ростове организованно выводили младшие классы. Их разместили на школьном стадионе. Корреспондент RostovGazeta пообщался с учителями и узнал, что же произошло.

Учитель, не пожелавший публиковать свое имя, рассказал, что утром 17 января по ряду школ Ростова прошла информация о минировании.

«Малышей вывели на стадион, а старших, которые начинают учиться позже, отпустили домой. Оперативно отреагировала только скорая помощь. Приехала, взяла подпись у нашего руководства и уехала. Следом подтянулся полицейский, тоже за подписью. А Росгвардию ожидаем до сих пор — сейчас на часах уже 10.10 утра и никто пока не приехал», — говорят учителя.

Педагоги отмечают, что, по неподтвержденной официально информации, скорее всего, речь идет о массовых учениях. Об этом им намекнула врач скорой, а позже родители и сами стали выяснять. Позвонили знакомым из правоохранительных органов, которые тоже подтвердили, что это, скорее всего, учения.

«Но директоров школ никто не предупредил. Позвонила директор из другой школы, жалуется, что собак для поиска не приведут, переживает. Все нервничают, а малыши мерзнут на стадионе», — возмущаются учителя.

Ранее RostovGazeta сообщала о сообщениях о минировании нескольких ростовских школ: № 5, 49, № 47, № 60, № 92, № 3 и № 34.

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