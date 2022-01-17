«Мерзнут на морозе»: учителя рассказали, как проходила эвакуация из школ Ростова

«Малышей вывели на стадион, а старших, которые начинают учиться позже, отпустили домой. Оперативно отреагировала только скорая помощь. Приехала, взяла подпись у нашего руководства и уехала. Следом подтянулся полицейский, тоже за подписью. А Росгвардию ожидаем до сих пор — сейчас на часах уже 10.10 утра и никто пока не приехал», — говорят учителя.