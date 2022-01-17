Объединение Oxfam опубликовало новый доклад о социальном неравенстве

Отмечается, что за время пандемии благосостояние десяти самых богатых людей на планете выросло вдвое. Состояние этих людей увеличивается с ростом цен на фондовом рынке и усилением монополий. При этом качество жизни большинства граждан ухудшилось из-за роста показателей инфляции и разных ограничений, сообщает infox.ru.