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Объединение Oxfam опубликовало новый доклад о социальном неравенстве

17 января 17:35
Фото: pxhere.com
Объединение Oxfam составило новый доклад, в котором говорится о социальном неравенстве. По мнению авторов доклада, такое правило, как «богатые богатеют, а бедные беднеют» продолжает существовать в мире.

Отмечается, что за время пандемии благосостояние десяти самых богатых людей на планете выросло вдвое. Состояние этих людей увеличивается с ростом цен на фондовом рынке и усилением монополий. При этом качество жизни большинства граждан ухудшилось из-за роста показателей инфляции и разных ограничений, сообщает infox.ru.

Согласно выводам Oxfam, из-за неравенства в мире каждые 4 секунды умирает один человек минимум. Сообщается, что неравенство приводит к смерти более 21300 людей в сутки. Недоступность помощи медиков становится причиной преждевременной смерти 5,6 млн человек ежегодно.

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