«Пытаются посеять панику»: почему массово эвакуируют школы в Ростове 17 января

Напомним, 13 января в Ростовской области в Каменске-Шахтинском из-за сообщения о минировании эвакуировали школу № 1. Анонимное сообщение о заложенной бомбе поступило в утреннее время. Однако эта информация оказалась ложной — взрывчатые вещества в школе обнаружены не были.