«Пытаются посеять панику»: почему массово эвакуируют школы в Ростове 17 января

Так, как пишут СМИ, эвакуация якобы затронула общеобразовательные учреждения № 5, 49, № 47, № 60, № 92, № 3 и № 34.
Стоит отметить, что в понедельник, 17 января, сообщения о минировании также поступили в школы Екатеринбурга. На прошлой неделе там уже были подобные сообщения. Эвакуировать тогда пришлось 151 учебное заведения города.
Напомним, 13 января в Ростовской области в Каменске-Шахтинском из-за сообщения о минировании эвакуировали школу № 1. Анонимное сообщение о заложенной бомбе поступило в утреннее время. Однако эта информация оказалась ложной — взрывчатые вещества в школе обнаружены не были.