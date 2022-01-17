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«Пытаются посеять панику»: почему массово эвакуируют школы в Ростове 17 января

17 января 06:33
Фото: pixabay.com
В школы Ростова-на-Дону вновь были разосланы анонимные сообщения о минировании 17 января, в результате были эвакуированы люди из семи школ города, сообщили читатели RostovGazeta.

Так, как пишут СМИ, эвакуация якобы затронула общеобразовательные учреждения № 5, 49, № 47, № 60, № 92, № 3 и № 34.

Стоит отметить, что в понедельник, 17 января, сообщения о минировании также поступили в школы Екатеринбурга. На прошлой неделе там уже были подобные сообщения. Эвакуировать тогда пришлось 151 учебное заведения города.

Напомним, 13 января в Ростовской области в Каменске-Шахтинском из-за сообщения о минировании эвакуировали школу № 1. Анонимное сообщение о заложенной бомбе поступило в утреннее время. Однако эта информация оказалась ложной — взрывчатые вещества в школе обнаружены не были.

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#Новости#Происшествия
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