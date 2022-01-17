Работу автобусов продлят в Ростове-на-Дону в ночь на Крещение

Крещенские купания пройдут в ночь на 19 января по всему региону, в том числе в Ростове-на-Дону. Автобусы в этот период будут курсировать до 01.00 мск.
Всего на линии будут находиться 237 единиц общественного транспорта. Это сделали для удобства горожан.
Добавим, что почти во всех территориях региона верующие смогут искупаться в купелях, всего их будет более 70. Однако из-за ситуации с коронавирусом в Аксайском районе праздничные мероприятия решили отменить, в Новочеркасске затопило предназначенную для купания площадку. По этой причине крещенские купания не состоятся.