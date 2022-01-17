Работу автобусов продлят в Ростове-на-Дону в ночь на Крещение

Добавим, что почти во всех территориях региона верующие смогут искупаться в купелях, всего их будет более 70. Однако из-за ситуации с коронавирусом в Аксайском районе праздничные мероприятия решили отменить, в Новочеркасске затопило предназначенную для купания площадку. По этой причине крещенские купания не состоятся.