Ростовчане попросили дать им воду и электричество перед созданием скоростного трамвая

«Жители СНТ „Урожай“ будут рады новой дороге и новому виду транспорта. Но пока нам очень хочется в полном объеме получать электричество и воду. За последний месяц мы уже несколько раз оставались без тепла в домах и воды на несколько часов», — прозвучало в комментариях.