Ростовчане попросили дать им воду и электричество перед созданием скоростного трамвая

Сити-менеджер Алексей Логвиненко подписал документ, согласно которому разрешил разработать проекты планировки и межевания территорий. Здесь и будет курсировать новый вид транспорта.
Сам трамвай должен соединить центр со спальными районами, но для этого нужно построить 76 километров путей. Также власти закупят 98 новых вагонов.
В комментариях горожане попросили вначале решить другие проблемы, которые, по их мнению, являются более важными.
«Жители СНТ „Урожай“ будут рады новой дороге и новому виду транспорта. Но пока нам очень хочется в полном объеме получать электричество и воду. За последний месяц мы уже несколько раз оставались без тепла в домах и воды на несколько часов», — прозвучало в комментариях.
«Главное, чтобы трамвай был обособлен. Иначе ничего скоростного не получится», — заявили другие горожане.