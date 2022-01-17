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Ростовчане попросили дать им воду и электричество перед созданием скоростного трамвая

17 января 13:36
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону началось проектирование скоростного трамвая, но местные жители попросили власти обеспечить их базовыми потребностями, обсуждение проходит в Instagram.

Сити-менеджер Алексей Логвиненко подписал документ, согласно которому разрешил разработать проекты планировки и межевания территорий. Здесь и будет курсировать новый вид транспорта.

Сам трамвай должен соединить центр со спальными районами, но для этого нужно построить 76 километров путей. Также власти закупят 98 новых вагонов.

В комментариях горожане попросили вначале решить другие проблемы, которые, по их мнению, являются более важными.

«Жители СНТ „Урожай“ будут рады новой дороге и новому виду транспорта. Но пока нам очень хочется в полном объеме получать электричество и воду. За последний месяц мы уже несколько раз оставались без тепла в домах и воды на несколько часов», — прозвучало в комментариях.

«Главное, чтобы трамвай был обособлен. Иначе ничего скоростного не получится», — заявили другие горожане.

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