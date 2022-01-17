rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Синоптики рассказали, когда Ростовскую область перестанет засыпать снегом в январе

17 января 05:05
Фото: pixabay
В Ростовской области снег будет выпадать всю неделю, после чего осадки могут прекратиться, сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник и вторник в регионе ожидаются снег с дождем. Температура воздуха днем поднимется до плюс одного градуса.

После этого дожди прекратятся, но сохранится снегопад. Температура не превысит минус трех градусов.

Снегопад и заморозки будут накрывать область до воскресенья. Осадки ожидаются и в ночное время, а температура может опускаться до минус четырех градусов.

По прогнозам, на следующей неделе осадки должны прекратиться и будет облачно.

Ранее ростовчане 25 раз пожаловались на происшествия из-за непогоды. Причиной стал сильный ветер, который валил деревья и срывал слабо укрепленные конструкции.

Материалы по теме
Коммунальщиков в Ростове-на-Дону перевели на усиленный режим работы из-за непогодыВ Южно-Сахалинске из-за непогоды введен режим ЧСРостовчане 25 раз пожаловались на происшествия из-за непогоды 15 января
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00