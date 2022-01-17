Синоптики рассказали, когда Ростовскую область перестанет засыпать снегом в январе

В понедельник и вторник в регионе ожидаются снег с дождем. Температура воздуха днем поднимется до плюс одного градуса.
После этого дожди прекратятся, но сохранится снегопад. Температура не превысит минус трех градусов.
Снегопад и заморозки будут накрывать область до воскресенья. Осадки ожидаются и в ночное время, а температура может опускаться до минус четырех градусов.
По прогнозам, на следующей неделе осадки должны прекратиться и будет облачно.
Ранее ростовчане 25 раз пожаловались на происшествия из-за непогоды. Причиной стал сильный ветер, который валил деревья и срывал слабо укрепленные конструкции.