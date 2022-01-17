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Синоптики рассказали, когда в Ростовской области наступят Крещенские морозы

17 января 17:34
Фото: Pexels.com
В Ростовской области на Крещение ожидаются снегопады и холода не ниже пяти градусов мороза, об этом сообщили синоптики гидрометцентра.

В Ростовской области на Крещение со вторника, 18 января, ожидаются умеренные морозы. Столбики термометра упадут на пару градусов ниже нуля, что станет причиной мокрого снега и обычных снегопадов. При этом скорость ветра будет составлять от шести до 11 метров в секунду.

Вместе с этим синоптики предупреждают о возможности образования тумана и гололедицы.

Сообщается, что сильные морозы ударят только по северу Ростовской области. Например, в Вешенской столбики термометров опустятся до восьми градусов ниже нуля.

Ранее метеорологи сообщали, что морозную погоду можно ожидать не раньше 19 января.

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