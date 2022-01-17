Синоптики рассказали, когда в Ростовской области наступят Крещенские морозы

В Ростовской области на Крещение со вторника, 18 января, ожидаются умеренные морозы. Столбики термометра упадут на пару градусов ниже нуля, что станет причиной мокрого снега и обычных снегопадов. При этом скорость ветра будет составлять от шести до 11 метров в секунду.