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Posted 17 января 2022, 08:56

Published 17 января 2022, 08:56

Modified 24 декабря, 18:18

Updated 24 декабря, 18:18

Старинные дома в центре Ростова отказались признать объектами культурного наследия

17 января 2022, 08:56
Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области отклонил заявки на признание двух зданий памятниками архитектуры, сообщили представители общественного объединения «МойФасад».

Заседание комитета состоялось в конце прошлого года. На нем рассматривались три заявки о признании исторической ценности зданий в центре Ростова. В итоге две из них были отклонены.

Так, была отклонена заявка на старейшее здание Солдатской слободы — бывший дом Феоны Здоренко на Донской, 41. Это здание было возведено в 1870 году. Общественники отметили, что данный дом теперь снесут из-за аварийности здания.

Также комитет ОКН не признал памятником архитектуры дом купцов братьев Елицер на Социалистической. Семья Елицер отличается тем, что внесла крупный вклад в экономическое развитие Ростова. Она занималась производством строительных материалов, муки и многим другим.

Ранее экскурсовод и краевед объединения «МойФасад» Геннадий Крольман заявил, что администрация города Ростов-на-Дону отказывается признать памятниками архитектуры около 1500 старинных зданий. При этом, по мнению краеведа, здания могут иметь культурную ценность даже без наличия соответствующего официального статуса.

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