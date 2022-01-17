Старинные дома в центре Ростова отказались признать объектами культурного наследия

Posted 17 января 2022, 08:56
Published 17 января 2022, 08:56
Modified 24 декабря, 18:18
Updated 24 декабря, 18:18
Заседание комитета состоялось в конце прошлого года. На нем рассматривались три заявки о признании исторической ценности зданий в центре Ростова. В итоге две из них были отклонены.
Так, была отклонена заявка на старейшее здание Солдатской слободы — бывший дом Феоны Здоренко на Донской, 41. Это здание было возведено в 1870 году. Общественники отметили, что данный дом теперь снесут из-за аварийности здания.
Также комитет ОКН не признал памятником архитектуры дом купцов братьев Елицер на Социалистической. Семья Елицер отличается тем, что внесла крупный вклад в экономическое развитие Ростова. Она занималась производством строительных материалов, муки и многим другим.
Ранее экскурсовод и краевед объединения «МойФасад» Геннадий Крольман заявил, что администрация города Ростов-на-Дону отказывается признать памятниками архитектуры около 1500 старинных зданий. При этом, по мнению краеведа, здания могут иметь культурную ценность даже без наличия соответствующего официального статуса.