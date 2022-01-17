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В Ростове-на-Дону состоится чемпионат по метанию елок

17 января 14:37
Фото: stockking/freepik.com
В Ростове проведут соревнование по метанию елок, об этом объявил регоператор.

В Ростове подвели итоги воскресного сбора ненужных праздничных деревьев. За 16 января ростовчане сдали на утилизацию и переработку свыше тонны новогодних деревьев, что позволило переработать ели и сосны для повторного использования в быту и благоустройстве.

Всего в течение воскресенья удалось собрать более 200 хвойных деревьев. Благодаря успеху акции по сбору праздничных деревьев — сбор планируют повторить 30 января. В этот же день горожане смогут испытать свои силы в состязании по метанию елей.

Ранее горожане обсудили результаты бури 14 января, которые привели к падению нескольких городских елей, включая центральную у парка имени Максима Горького.

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