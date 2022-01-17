В Ростове потратят 170 млн руб на устранение последствий ремонта Ростовводоканала

Компанию, которая будет проводить работы выберут в рамках конкурса. Начальная цена контракта составляет 173,6 миллиона рублей.
Победителю предстоит приводить в порядок территории после работ Ростовводоканала в текущем году. Речь идет о ремонте на водопроводных и канализационных сетях, из-за которых придется вскрывать асфальт и благоустроенные территории.
Подрядчику также предстоит установить дорожные ограждения и убрать весь строительный мусор. Контракт будет действовать до 31 декабря 2022 года.
Гарантийный срок на результат работ по восстановлению и благоустройству территорий составит 12 месяцев.
Ранее сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко обрушился с критикой на работу городского Водоканала. По его словам, город тратит бюджет, ремонтирует улицу, а через год коммунальщики ее перерывают.
А в конце 2021 года в компании произошел скандал со сменой гендиректора Дмитрия Кубрака, которого уволили в ноябре. Он отказался покинуть должность, заперся в одном из кабинетов и прожил в нем полтора месяца, пока его не задержали.