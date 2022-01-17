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В Ростове потратят 170 млн руб на устранение последствий ремонта Ростовводоканала

17 января 13:52
Фото: vk.com/rostov_vodokanal
В Ростове-на-Дону планируется направить более 173 миллионов рублей на благоустройство территорий после работ Ростовводоканала, говорится на сайте госзакупок.

Компанию, которая будет проводить работы выберут в рамках конкурса. Начальная цена контракта составляет 173,6 миллиона рублей.

Победителю предстоит приводить в порядок территории после работ Ростовводоканала в текущем году. Речь идет о ремонте на водопроводных и канализационных сетях, из-за которых придется вскрывать асфальт и благоустроенные территории.

Подрядчику также предстоит установить дорожные ограждения и убрать весь строительный мусор. Контракт будет действовать до 31 декабря 2022 года.

Гарантийный срок на результат работ по восстановлению и благоустройству территорий составит 12 месяцев.

Ранее сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко обрушился с критикой на работу городского Водоканала. По его словам, город тратит бюджет, ремонтирует улицу, а через год коммунальщики ее перерывают.

А в конце 2021 года в компании произошел скандал со сменой гендиректора Дмитрия Кубрака, которого уволили в ноябре. Он отказался покинуть должность, заперся в одном из кабинетов и прожил в нем полтора месяца, пока его не задержали.

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