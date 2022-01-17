В Ростове приступили к проектированию скоростного трамвая

Он уже подписал документ и разрешил подрядчику провести эти работы. Теперь будут созданы проекты планировки и межевания территорий.
Эксперты также подготовят предложения по созданию трамвайной инфраструктуры. Новый транспорт соединит центр со спальными районами.
«Построят 76,8 километра трамвайных сетей и проведут реконструкцию 46 километров действующих. Планируется закупить 98 вагонов», — уточнил Логвиненко.
Изначально в городе хотели сделать обычное метро, но далеко дело не зашло. В итоге власти решили полностью отказаться от этого проекта и рассмотреть возможность создания скоростного трамвая.