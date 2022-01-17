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В Ростове приступили к проектированию скоростного трамвая

17 января 12:23
Фото: pxhere.com
В Ростове-на-Дону началось проектирование крупнейшего транспортного проекта — скоростного трамвая, сообщил сити-менеджер Алексей Логвиненко.

Он уже подписал документ и разрешил подрядчику провести эти работы. Теперь будут созданы проекты планировки и межевания территорий.

Эксперты также подготовят предложения по созданию трамвайной инфраструктуры. Новый транспорт соединит центр со спальными районами.

«Построят 76,8 километра трамвайных сетей и проведут реконструкцию 46 километров действующих. Планируется закупить 98 вагонов», — уточнил Логвиненко.

Фото: instagram.com/logvinenko_rnd

Изначально в городе хотели сделать обычное метро, но далеко дело не зашло. В итоге власти решили полностью отказаться от этого проекта и рассмотреть возможность создания скоростного трамвая.

В проект придется вложить около 15 миллиардов рублей.

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