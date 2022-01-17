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Власти в Ростовской области пригрозили хулиганам тюрьмой за «минирование» школ

17 января 11:54
Фото: Медиахолдинг1Mi
До пяти лет колонии грозит гражданам за ложное сообщение об акте терроризма, сообщили в правительстве Ростовской области.

В последнее время в области участились угрозы минировании зданий, в том числе школ и судов. Только в понедельник это коснулось 85 школ в Ростове и 21 — Новочеркасске.

Каждое подобные сообщение проверяется, ни одна из угроз не подтвердилась. К этой работе подключили полицейских, спасателей и кинологов.

Местных жителей попросили быть бдительными и осторожными, а также не нагнетать панику. Не следует распространять непроверенную информацию, пересказывая слухи и домыслы.

«За ложное сообщение положена уголовная ответственность. За это положен штраф в размере до 700 тысяч рублей или лишение свободы на срок до пяти лет», — говорится в публикации.

Пока не появлялось информации о поимке тех, кто распространяет угрозы.

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