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Бизнесмена из Ростова подозревают в мошенничестве на 108 млн рублей

18 января 09:35
Фото: Департамент потребительского рынка Ростовской области / donmade.ru
Михаил Марышев
Бизнесмена из Ростова-на-Дону Михаила Марышева подозревают в мошенничестве на сумму более 100 миллионов рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, Марышев при получении кредитных средств от «Россельхозбанка» предоставил неверные данные о цене залогового имущества. Его стоимость была завышена.

Михаил Марышев является учредителем ТД «Изобилие», а также председателем Комитета по АПК общественной организации «Опора России» по Ростовской области. Кроме того, он владеет еще двумя фирмами.

Кредитные деньги были выведены со счетов подконтрольных организаций, а используемая в этой схеме фирма и сам предприниматель объявили себя банкротами.

На Марышева возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования».

Ранее в Ростовской области сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции был задержан мужчина. Его подозревают в хищении средств 14 компаний на тендерах.

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