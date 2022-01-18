Бизнесмена из Ростова подозревают в мошенничестве на 108 млн рублей

По данным следствия, Марышев при получении кредитных средств от «Россельхозбанка» предоставил неверные данные о цене залогового имущества. Его стоимость была завышена.
Михаил Марышев является учредителем ТД «Изобилие», а также председателем Комитета по АПК общественной организации «Опора России» по Ростовской области. Кроме того, он владеет еще двумя фирмами.
Кредитные деньги были выведены со счетов подконтрольных организаций, а используемая в этой схеме фирма и сам предприниматель объявили себя банкротами.
На Марышева возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в сфере кредитования».
Ранее в Ростовской области сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции был задержан мужчина. Его подозревают в хищении средств 14 компаний на тендерах.