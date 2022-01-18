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Число умерших от коронавируса в Ростовской области снизилось до восьми человек

18 января 09:39
Фото: pexels.com
В Ростовской области за прошедшие сутки от COVID-19 и связанных с ним последствий скончались восемь жителей региона, сообщили в облправительстве.

Возраст всех умерших составил более 60 лет. При этом скончались четыре женщины и четверо мужчин. У всех были различные сопутствующие заболевания.

Стоит отметить, что за предыдущие сутки в Ростовской области было зарегистрировано 16 жертв COVID-19.

В Ростовской области за время пандемии количество граждан, умерших от COVID-19, достигло 9904.

На лечение в ростовских стационарах остаются 2047 человек, с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция». При этом в тяжелом состоянии на ИВЛ из-за COVID-19 находятся 23 человека, на неинвазивной ИВЛ – 198 человек.

Напомним, в донской столице в общественном транспорте за прошедшую неделю поймали более 160 нарушителей масочного режима. Проверка масочного режима проводится ежедневно. За неделю проверяющим удалось проверить автобусы 2900 раз. При этом сами транспортные предприятия за тот же период самостоятельно проверили автобусы 1700 раз.

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