Число умерших от коронавируса в Ростовской области снизилось до восьми человек

Напомним, в донской столице в общественном транспорте за прошедшую неделю поймали более 160 нарушителей масочного режима. Проверка масочного режима проводится ежедневно. За неделю проверяющим удалось проверить автобусы 2900 раз. При этом сами транспортные предприятия за тот же период самостоятельно проверили автобусы 1700 раз.