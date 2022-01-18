«Детский мир» в Ростовской области травил малышей просрочкой

Дело было рассмотрено 17 января в Арбитражном суде Ростовской области. Было установлено, что на полках магазина, расположенного в городе Новочеркасск по проспекту Платовский, 71, стояли продукты с детским питанием с истекшим сроком годности.
Кроме того, в помещениях магазина выявлен ряд других нарушений. Так, там были найдены нарушения требований к условиям хранения пищевых продуктов.
Суд вынес решение о штрафе в размере 300 000 рублей в отношении ПАО «Детский Мир», зарегистрированного в Москве.
Ранее председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов одобрил инициативу по созданию единого сервиса, в который можно сообщить о фактах нарушения прав потребителя в области услуг. Этот сервис должен действовать по аналогии с горячей линией. При этом в сервисе будет предусмотрена регистрация поступившей информации.