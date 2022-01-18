«Детский мир» в Ростовской области травил малышей просрочкой

Ранее председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов одобрил инициативу по созданию единого сервиса, в который можно сообщить о фактах нарушения прав потребителя в области услуг. Этот сервис должен действовать по аналогии с горячей линией. При этом в сервисе будет предусмотрена регистрация поступившей информации.