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«Детский мир» в Ростовской области травил малышей просрочкой

18 января 07:55
Фото: user18526052/freepik.com
В Ростовской области в городе Новочеркасск в магазинах ПАО «Детский мир» велась продажа продуктов детского питания с истекшим сроком годности, говорится в решении арбитражного суда Ростовской области.

Дело было рассмотрено 17 января в Арбитражном суде Ростовской области. Было установлено, что на полках магазина, расположенного в городе Новочеркасск по проспекту Платовский, 71, стояли продукты с детским питанием с истекшим сроком годности.

Кроме того, в помещениях магазина выявлен ряд других нарушений. Так, там были найдены нарушения требований к условиям хранения пищевых продуктов.

Суд вынес решение о штрафе в размере 300 000 рублей в отношении ПАО «Детский Мир», зарегистрированного в Москве.

Ранее председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов одобрил инициативу по созданию единого сервиса, в который можно сообщить о фактах нарушения прав потребителя в области услуг. Этот сервис должен действовать по аналогии с горячей линией. При этом в сервисе будет предусмотрена регистрация поступившей информации.

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