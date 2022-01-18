Экс-главу Целинского района повторно осудили за махинации с жильем для сирот

Posted 18 января 2022, 07:21
Published 18 января 2022, 07:21
Modified 1 октября, 14:13
Updated 1 октября, 14:13
Сорокин был признан виновным за махинации, которые были связаны с выдачей жилья детям-сиротам. Однако ранее суд отнес деяния бывшего главы района к халатности. Причем назначенный штраф Сорокин не выплачивал из-за истечения сроков давности.
В настоящее время дело было пересмотрено. Если раньше Сорокин отрицал свою вину, то теперь он признался в махинациях. Прокурор требовал назначить ему наказание в виде трех лет в колонии общего режима. Суд учел то, что экс-чиновник раскаялся и имеет «многочисленные награды и поощрения». Ему был назначен штраф в размере 300 000 рублей.
Еще три года назад суд установил, что бывший глава Целинского района подписывал документы на покупку 10 квартир для детей-сирот. Данное жилье было ненадлежащего качества и не прошло необходимых проверок. При этом закуплено оно было на 3,5 млн рублей дороже рыночной цены.
Ранее суд в Ростовской области обязал бывшего директора «Центра Культурного развития» к выплате штрафа в размере 55 тысяч рублей. Пока это решение суда не вступило в законную силу.