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Posted 18 января 2022, 07:21

Published 18 января 2022, 07:21

Modified 1 октября, 14:13

Updated 1 октября, 14:13

Экс-главу Целинского района повторно осудили за махинации с жильем для сирот

18 января 2022, 07:21
В Ростовской области районный суд признал бывшего главу Целинского района Бориса Сорокина виновным в превышении должностных полномочий, сообщили в пресс-службе Объединенных судов региона.

Сорокин был признан виновным за махинации, которые были связаны с выдачей жилья детям-сиротам. Однако ранее суд отнес деяния бывшего главы района к халатности. Причем назначенный штраф Сорокин не выплачивал из-за истечения сроков давности.

В настоящее время дело было пересмотрено. Если раньше Сорокин отрицал свою вину, то теперь он признался в махинациях. Прокурор требовал назначить ему наказание в виде трех лет в колонии общего режима. Суд учел то, что экс-чиновник раскаялся и имеет «многочисленные награды и поощрения». Ему был назначен штраф в размере 300 000 рублей.

Еще три года назад суд установил, что бывший глава Целинского района подписывал документы на покупку 10 квартир для детей-сирот. Данное жилье было ненадлежащего качества и не прошло необходимых проверок. При этом закуплено оно было на 3,5 млн рублей дороже рыночной цены.

Ранее суд в Ростовской области обязал бывшего директора «Центра Культурного развития» к выплате штрафа в размере 55 тысяч рублей. Пока это решение суда не вступило в законную силу.

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