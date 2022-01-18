Экс-главу Целинского района повторно осудили за махинации с жильем для сирот

В настоящее время дело было пересмотрено. Если раньше Сорокин отрицал свою вину, то теперь он признался в махинациях. Прокурор требовал назначить ему наказание в виде трех лет в колонии общего режима. Суд учел то, что экс-чиновник раскаялся и имеет «многочисленные награды и поощрения». Ему был назначен штраф в размере 300 000 рублей.